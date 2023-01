Sénégal : augmentation des prix des « matériel de transport» en novembre 2022

Les prix des « matériel de transport» ont progressé de 4,8% au mois de novembre 2022, comparativement au mois précédent, indique un rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



D’après le document consulté par PressAfrik, cette progression des prix est en liaison avec la hausse des prix des voitures de tourisme (+10,3), provenant principalement du Japon (+25,5%) et des « véhicules automobiles pour le transport de marchandises » (3,4%).



Rapportés au mois de novembre 2021, les prix des produits de cette section se sont relevés de 13,6%. Sur les onze premiers mois de 2022, ils ont enregistré une hausse de 17,8%, relativement à ceux de la même période de 2021.



Une baisse des prix des « produits minéraux »



Egalement, les prix des « produits minéraux » se sont contractés de 3,7%, comparés à ceux du mois précédent. Ce résultat est lié à la baisse des prix des produits pétroliers (-5,1%), destinés notamment au Mali (-10,0%) et aux provisions de bord (-7,5%), du zircon (-6,0%), expédié principalement au Pays bas (-6,0%) et en Espagne (-2,7%), et du titane (-5,1%), envoyé vers la Norvège (-13,3%).



Cependant, l’augmentation des prix du ciment (+0,5%), vendu principalement au Mali (+0,5%) et en Gambie (+0,8%) a atténué ce recul. Comparés au mois de novembre 2021, les prix des produits de cette section se sont relevés de 56,5%. Sur les onze premiers mois de 2022, ils ont progressé de 50,0%, comparés à ceux de la période correspondante de 2021.