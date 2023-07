Sénégal: "des intentions d’investissement de l’ordre de 7 000 milliards de FCFA" (Pm Amadou Ba)

La troisième édition du forum de la Petite moyenne entreprise sénégalaise s'est ouverte ce jeudi à Dakar. Le Premier ministre Amadou Ba qui a présidé la cérémonie d'ouverture s'est réjouit que la première édition du forum « Invest in Senegal », qui s’est tenue à Diamniadio, du 6 au 8 juillet 2023, ait pu enregistrer "des intentions d’investissements de l’ordre de 7 000 milliards de francs, soit plus de 35% du Produit intérieur brut."



Ce chiffre, avance-t-il, est "révélateur de l’attractivité de notre économie, aussi bien vis-à-vis des investisseurs nationaux que des investisseurs étrangers, témoigne de la confiance du monde des affaires"



Le forum dont le thème est: "Accès au financement des PME" est organisé après la première édition en 2017 qui avait validé le Schéma directeur du système intégré

de gestion des informations relatives aux PME, et la deuxième édition, organisée en 2019, qui a permis de trouver des outils efficaces de gestion des risques associés aux PME.



L’objectif de la 3ème édition du Forum de la PME sénégalaise, renseigne le Premier ministre est de : "construire les conditions d’un financement massif et sécurisé des PME par le biais du Guichet unique d’accès au financement et de l’engagement des acteurs de l’écosystème d’accompagnement à travers les « Concertations nationales du financement ».



M. Amadou Ba de rappeler par cette même occasion que ce forum se tient également dans un contexte où le Sénégal a rénové son dispositif juridique et institutionnel en faveur de l’entreprise. A savoir : "la stratégie nationale de développement du secteur privé ; le nouveau Code des investissements ; la loi sur le contenu local ; la loi sur les partenariats public-privé."