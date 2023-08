Sénégal: des orages et pluies attendus sur une bonne partie du territoire cet-après midi

Les localités sud (Kédougou, Kolda, Sedhiou, Cap Skirring et Ziguinchor) seront touchées par des pluies accompagnées d’orages dès le début de cet après-midi, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), dans un bulletin météo pour les prochaines 24 heures.



« Ces activités pluvio-orageuses s’étendront par la suite aux zones ouest (Dakar, Mbour, Fatick, Diourbel, Louga et Thiès) », indiquent les prévisionnistes. Qui signalent qu’un ciel nuageux à couvert prédominera d’autres localités avec des risques de pluies par endroits.



« En raison de la forte couverture nuageuse, la chaleur sera moins ressentie sur le pays avec des températures maximales journalières qui oscilleront entre 35 et 38°C », déclarent-ils.



L’Anacim renseignent que les visibilités seront « globalement bonnes et les vents seront de secteur Sud-ouest et d’intensités faibles à modérées ».