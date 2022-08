Sénégal : hausse de 3,8% en juillet de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) du mois de juillet 2022 s’est relevé de 3,8% comparé à celui du mois précédent, selon un rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Qui explique que cette variation résulte principalement de la hausse des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+6,3%), des services de « loisirs et culture » (+3,9%) et des services de « santé » (+2,5%).De même, renseigne la même source, le renchérissement des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » (+1,2%), des « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » (+1,0%), ainsi que des « articles d'habillement et chaussures » (+0,9%) a contribué à l’appréciation des prix à la consommation. Par rapport au mois de juillet 2021, les prix à la consommation se sont accrus de 11,0%.Quant à l’inflation sous-jacente, elle a augmenté de 1,0% en rythme mensuel et de 7,2% par rapport au mois de juillet 2021. Selon l’origine, les prix des produits locaux et importés se sont appréciés respectivement de 4,7% et 1,5% en juillet 2022, comparativement au mois précédent. En variation annuelle, ils se sont accrus, respectivement, de 13,2% et 5,8%.