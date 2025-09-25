Sénégal : la Première Dame Marie Khone Faye nommée ambassadrice de la Fondation Merck « Plus qu’une mère »

La Première Dame Marie Khone Faye a rejoint la Fondation Merck en tant qu’ambassadrice de l’initiative « Plus qu’une mère ». Sa nomination a été officialisée lors de la 7ème édition du sommet MFFLI 2025 de l'initiative des Premières Dames de la Fondation Merck.



L’initiative a été inaugurée par Frank Stangenberg-Haverkamp, Président du Conseil d'Administration de la Fondation Merck, et la Sénatrice Dr. Rasha Kelej, PDG de la Fondation Merck. Marie Khone Faye, Première Dame du Sénégal et ambassadrice de la Fondation Merck « Plus qu’une mère », était présente aux côtés des Premières Dames d'Angola, du Cap-Vert, de la République Centrafricaine, du Gabon, de la Gambie, du Ghana, du Kenya, du Libéria, des Maldives, du Mozambique, du Nigeria, de São Tomé et Principe, et du Zimbabwe, note « L’Observateur ».



« C'est un grand plaisir d'accueillir Madame Marie Khone Faye, Première Dame de la République du Sénégal, et de la nommer ambassadrice de la Fondation Merck « Plus qu'une mère ». Nous sommes ravis de commencer ce voyage à fort impact ensemble, à travers nos programmes. Je suis heureuse de partager que nous avons jusqu'à présent fourni 25 bourses à des médecins sénégalais dans de nombreuses spécialités telles que l'oncologie, le diabète, la fertilité et l'embryologie. Nous allons bientôt inscrire plus de médecins pour diverses autres spécialités critiques et mal desservies », a indiqué la Dre Rasha Kelej.



Prenant la parole, Marie Khone Faye a fait part de sa reconnaissance : « C'est un véritable honneur d'être nommée ambassadrice de la Fondation Merck « Plus qu'une mère » et de rejoindre la 7ème édition du sommet de l'initiative des Premières Dames de la Fondation Merck, aux côtés de mes sœurs, les Excellences Premières Dames d'Afrique et d'Asie, grâce aux programmes de la Fondation Merck. De plus, je suis ravie de lancer le programme « Éduquer Linda », qui soutient l'éducation des filles. Je crois fermement à l'autonomisation des filles par l'éducation, car elle joue un rôle crucial dans la construction de nations plus fortes et plus saines ».