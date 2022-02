Sénégal: le prix du sucre en poudre connait une hausse

Le ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises a fini par lâcher du lest. Aminata Assome Diatta était montée au créneau, il y a quelques mois, pour s'opposer à l'inflation du prix du sucre qui avait connu alors une pénurie. Eh bien ! C'est désormais fait.



Le prix du sucre en poudre a connu une hausse depuis la semaine dernière. Le coût du kilogramme qui était à 600 F est passé à 700 F Cfa et le sac revient à plus de 30.000 Fcfa.



Les populations et les commerçants qui dénoncent cette hausse révèlent que le sucre en poudre est devenu une denrée rare dans le marché.