Sénégal : le solde commercial s’est détérioré en juin (rapport)

Au Sénégal, le solde commercial s’est établi à -371,3 milliards de FCFA au mois de juin 2022 contre -260,7 milliards de FCFA au mois précédent, indique dans son bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur , l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).L’Ansd explique cette détérioration du solde, d’une part, par le creusement du déficit vis-à-vis des Pays-Bas (-41,2 milliards de FCFA contre -8,8 milliards de FCFA au mois précédent), de l’Espagne (-71,0 milliards de FCFA contre -27,8 milliards de FCFA au mois précédent) et de la Chine (-54,5 milliards de FCFA contre -27,2 milliards de FCFA au mois précédent).Et d’autre part, par la réduction de l’excédent vis-à-vis de l’Inde (+2,8 milliards de FCFA contre +35,0 milliards de FCFA au mois précédent). Cependant, la réduction du déficit vis-à-vis de la Russie (-29,2 milliards de FCFA contre -41,4 milliards de FCFA au mois précédent) et le renforcement de l’excédent vis-à-vis du Mali (+82,0 milliards de FCFA contre +48,0 milliards de FCFA au mois précédent) et de la Suisse (+34,7 milliards de FCFA contre +23,4 milliards de FCFA au mois précédent) ont limité la détérioration du solde commercial.Ainsi, le cumul de la balance commerciale au mois de juin 2022 s’est établi à -1642,8 milliards de FCFA contre -1041,1milliards de FCFA à la même période en 2021.