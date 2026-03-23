Sénégal : les députés votent ce jeudi 26 mars un projet de résolution pour la non-restructuration de la dette

Les députés de l’Assemblée nationale du Sénégal voteront, jeudi 26 mars, un projet de résolution pour la non-restructuration de la dette du pays. Mais avant cette date, mardi 24 mars, à 10 heures (GMT), il sera procédé à l’examen dudit projet.



Pour rappel, le Sénégal fait face à une crise de la dette aiguë avec un surendettement critique, atteignant près de 132 % du PIB fin 2024, selon le Fonds monétaire international (FMI), suite à la révélation d'une "dette cachée" par le Premier ministre Ousmane Sonko. Depuis lors, le pays a du mal à signer de nouveaux programmes avec le FMI. Les dirigeants de l’Institution de Bretton Woods souhaitent une restructuration de la dette, contrairement aux dirigeants du pays, qui s’y opposent catégoriquement.



Le projet de résolution devrait passer sans encombre, la majorité parlementaire étant largement acquise au Parti Pastef, dont le leader Ousmane Sonko est un tenant de ligne dure de la non-restructuration de la dette.