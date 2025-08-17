Sénégal : une collecte record de 913,9 milliards FCFA en impôts directs au 2ème trimestre 2025

Les services fiscaux ont enregistré une collecte record de 913,9 milliards FCFA en impôts directs au premier semestre 2025, marquant une progression de 14,5% par rapport à 2024. Cette performance s'explique principalement par : l'impôt sur les sociétés : 392,3 milliards FCFA collectés (85,9% de l'objectif annuel); l'impôt sur le revenu : 410,2 milliards FCFA (45,7% de la cible); Les contributions sociales: 27,4 milliards FCFA (51,7% du programme); Les impôts sur les capitaux mobiliers : 79,1 milliards FCFA (86,2% de l'objectif).



La collecte des impôts indirects s'élève à 1 074,2 milliards FCFA, en hausse de 4,6% sur un an. Cette performance repose sur : Les taxes sur les biens et services (77,4% du total) : 831,1 milliards FCFA (+5,5%); TVA à l'importation : 342 milliards FCFA; TVA hors pétrole : 217,3 milliards FCFA; Taxes spécifiques : 106,4 milliards FCFA; Les droits de douane : 198 milliards FCFA (43,9% de l'objectif annuel)



Des disparités dans les recettes publiques



Si les recettes fiscales affichent une santé robuste, d'autres sources de financement montrent des signes de faiblesse. En effet, les recettes non fiscales ne représentent que 41,2% des prévisions. Et, les dons budgétaires plafonnent à 19,3 milliards FCFA (8% de l'objectif).