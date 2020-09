Sénégal : vague de contestations et d’inquiétudes autour du projet "Akon City"

A peine lancé, le projet Akon City fait l’objet d’une vaque de contestations et d’inquiétudes au Sénégal. Plusieurs voix discordantes se sont levées pour demander des éclaircissements, mais aussi pour contester le caractère "nébuleux" de cette ville futuriste dont le coût est estimé à 3.300 milliards FCFA.



Dimanche, dans une lettre rendue publique, le Forum civil a adressé au ministre du Tourisme, Alioune Sarr et au Directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco), Alioune Sow une demande d'éclaircissements qui comporte 11 points.



Parmi ces points soulevés par l’association dirigée par Birahim Seck, il y a le montagne financier, la propriété de l’assiette foncière sur laquelle sera bâtie la ville, les conditions de cession du foncier, les relations entre le projet et l’Etat du Sénégal, les études d’impact environnemental, social, l’ordre juridique qui sera applicable à la cité, le mode de gestion, de gouvernance et de fonctionnement de la cité, le système éducatif, etc.



Birahim Seck et ses camarades ont estimé que dans notre pays, il n’est pas fréquent de voir un projet aussi colossal et dont la conception et la réalisation renvoient, d’après les informations dont ils disposent, à une seule personne et dont la cité et le projet portent le nom.