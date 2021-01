Senelec : Makhtar Cissé et Pape Demba Biteye accusés d’avoir embauché plus de 1600 jeunes de leur clientèle politique

Le président du Conseil d’administration de Senelec, Khalifa Dia, en réunion avec ses militants dans son fief de Guéoul, a accusé l’ancien ministre du Pétrole Mouhamadou Makhtar Cissé et le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, d’avoir embauché plus de 1600 jeune de leur clientèle politique.



« Macky Sall m’avait promis qu’après les élections, il me nommerait Directeur général de la Senelec, mais malheureusement nous avons perdu notre commune. Macky Sall comme il est mon ami, m’a juste nommé Président du Conseil d’Administration. Je préfère ce poste, mais j’aurais aimé aussi être Directeur Général pour vous faire bénéficier des avantages que cela procure. Parce qu’en effet, le Directeur Général actuel (Bitèye), chaque année, embauche plus de 300 personnes qui sont ses amis et proches. L'ancien DG (Makhtar Cissé) en trois ans, a embauché plus de 1300 proches », a-t-il déclaré dans dakaractu.



Nommé PCA en fin 2019, le maire de cette contrée, selon ses mots, aurait dû être le Directeur Général de la Senelec en remplacement de Mouhamadou Makhtar Cissé, remplacé par Bitèye en Avril 2019. Mais les résultats mitigés obtenus par Benno Bokk Yakaar dans le département de Kébémer dont il est par ailleurs le coordonnateur, aurait changé la donne. Il s’est vu donc confié un poste de PCA « qui le satisfait » a-t-il précisé.