Sept (7) nominations au Conseil des ministres de ce mercredi

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 22 mars 2023 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky SALL.



AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



-Monsieur Mamadou Racine SY, est nommé Président du Conseil sénégalais du Tourisme ;



-Monsieur Mouhamadou DIABY, Titulaire d’un Master 2 en Informatique de Gestion, est nommé, Président du Conseil de Surveillance de l’Agence sénégalaise de Promotion touristique, en remplacement de Monsieur Bocar LY, appelé à d’autres fonctions ;



-Monsieur Philippe Ndiaga BA, Titulaire d’un Master 2 en Langues étrangères appliquées, précédemment Conseiller technique au Ministère du Tourisme et des Loisirs, est nommé Directeur de la Réglementation du Tourisme, en remplacement de

Monsieur Ismaila Dionne, appelé à d’autres fonctions ;



-Monsieur Falilou Mbacké SAMBE, Professeur assimilé, est nommé Directeur de l’Ecole supérieure Polytechnique de l’Université de Cheikh Anta Diop de Dakar;



-Monsieur Mamadou Ndiaye, Maitre de Conférences titulaire, est nommé Directeur du Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en remplacement de Madame Cousson Traoré ;



-Monsieur Abdoulaye KEBE, Maitre de Conférences titulaire, est nommé Directeur de l’Ecole normale supérieure d’Enseignement technique et professionnel de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en remplacement de Monsieur Saliou Diouf ;



-Monsieur Alioune DIENG est nommé dans les fonctions de Professeur titulaire de Littérature française au Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.