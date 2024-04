Serie A : L’Inter Milan renverse l’Udinese et fonce vers son 20e titre

L’Inter Milan a souffert avant d’arracher la victoire sur le terrain de l’Udinese (2-1), lundi en clôture de la 31e journée, pour reprendre 14 points d’avance en tête du Championnat d’Italie.



L’équipe de Simone Inzaghi a longtemps buté sur le gardien nigérian de l’Udinese Maduka Okoye, décisif sur une reprise fulgurante de Hakan Calhanoglu (30e) ou encore une tête de Lautaro Martinez (42e).



Contre le cours du jeu, l’Udinese a profité d’une mésentente entre Denzel Dumfries et son gardien Yann Sommer sur un centre-tir de Lazar Samardzic pour ouvrir la marque (40e).



Au retour des vestiaires, les Nerazzurri ont repris leur siège du but de l’Udinese et ont égalisé sur un pénalty, transformé par Calhanoglu, après une faute d’Okoye sur Marcus Thuram (55e).

Dans le temps additionnel (90+5e), Davide Frattesi a libéré son équipe en profitant d’un mauvais renvoi de la défense de l’Udinese.



À sept journées de la fin, l’Inter fonce vers le 20e titre de son histoire : elle devance l’AC Milan (2e) de 14 points et la Juventus (3e) de 20 points.



Avec ses 82 points, elle peut toujours battre le record de points amassés en une saison de Serie A que détient la Juventus depuis 2013-14 (102 pts).





Avec Ouest-France