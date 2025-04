Serie A : La Lazio Rome domine Genoa avec un but de Boulaye Dia

Ce mercredi, la Lazio Rome a réalisé une très bonne opération en championnat. Boulaye Dia, buteur et ses coéquipiers ont battu en déplacement Genoa (0-2), en marge de la 33e journée de la Serie A italienne.



Eliminée en quarts de finale de Ligue Europa par les Norvégiens de Bodø/Glimt, la Lazio Rome n’a plus que le Championnat pour espérer retrouver la C3 ou, pourquoi pas, la Ligue des Champions la saison prochaine. Dans cette optique, les hommes de Marco Baroni, qui avaient dû partager les points dans le derby face à l’AS Roma lors de la dernière journée (1-1), ont signé un excellent ce mercredi après-midi, lors de la 33e journée de Serie A.



Les partenaires de Boulaye Dia avaient rendez-vous avec le Genoa au Stade Luigi-Ferraris. Ils ont parfaitement négocié celui-ci. Face à une équipe réduite à dix dès la 22e minute suite à l’expulsion de Sebastian Otoa, la Lazio s’est imposée 0-2.



Boulaye Dia a inscrit le deuxième but à la 65e, synonyme de sa 13e réalisation cette saison. Avec 59 points, la Lazio (6e) revient à hauteur de la Juventus (5e) et à un point de la quatrième place occupée par Bologne.