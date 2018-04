Serigne Diagne de Dakar Actu dément les propos prêtés au ministre Mor Ngom à propos de sa libération

L'administrateur du site Dakar Actu dément l'information selon laquelle, le ministre Mor Ngom aurait révélé aux obsèques de son cousin que c'est le Président Macky Sall qui a ordonné sa libération le 30 mars dernier, après son arrestation par les éléments du Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (Gign), en même temps que Barthélémy Dias.



Pour rappel, le 30 mars dernier, les éléments du Gign ont fait irruption dans les locaux du site Dakar Actu pour procéder à l'arrestation de Barthélémy Dias et du journaliste et administrateur dudit site Serigne Diagne. Ce dernier a été libéré plus tard dans la soirée, après que les autorités ont pris conscience de l'énormité de leur bourde.

Le Synpics et la CAP avaient dénoncé cet acte considéré comme "un dangereux précédent" contre la liberté et les droits de la presse.