Serigne Mansour Sy Djamil invite le président Macky Sall à démissionner parce qu'il va perdre la présidentielle de 2019

​En marge, de la Ziarra annuel de l’ensemble des dahiras de Serigne Mansour Sy de toute la région de Louga, le parlementaire Serigne Mansour SY Djamil a demandé au président de la République Macky Sall d’avoir la dignité de démissionner afin de ne pas se présenter à la présidentielle de 2019.



Le leader de ‘’Bes Du Niak’’ reste convaincu que le chef de l’Etat Macky Sall va perdre les élections.



«Je conseille au Président Macky Sall de faire comme François Hollande parce qu’il est minoritaire. Je lui demande d’avoir la dignité de François Hollande et de démissionner. Qu’il ne prenne pas la possibilité d’aller vers une humiliation et qu’il ne se présente pas à la présidentielle de 2019. Pare ce qu’il va perdre les élections. Il est rejeté par tout le monde », a déclaré le parlementaire.



Au temps d’Abdoulaye Wade, d’Abdou Diouf ou encore de Senghor, explique-t-il, il n’y a pas eu un seul magistrat démissionnaire. Et, le juge Hamidou Dème a démissionné d’une instance dirigée par le chef de l’Etat lui-même. «Vous vous imaginez l’état de putréfaction auquel nous sommes confrontés dans ce pays », a-t-il souligné.



M. Sy a par ailleurs indiqué que le peuple français s’est battu durant toute sa vie pour que les élections soient transparentes. «Macky Sall n’est pas Hollande et il ne va jamais avoir l’attitude digne de Hollande. Mieux, il va espérer tripatouiller les élections, avec son parrainage », a-t-il laissé entendre.