Serigne Moustapha Sy: «ce qu’on a fait dans le Lac de Guiers, personne ne va bouger»

Les Sénégalais ont été domptés, d’où leur mutisme face aux agissements du régime en place. C’est la conviction du guide du mouvement «Al Moustarchidine wal Moustarchidati ». Serigne Moustapha Sy qui présidait la Ziarra annuelle de son mouvement à Yoff, vendredi dernier, a profité de l’événement pour se prononcer sur la situation politique au Sénégal. Et ce mutisme est à chercher, selon lui, du côté de ce qui a été mis dans la principale source d’alimentation en eau potable de Dakar et ses environs.



«Ce n’est pas normal. Tout ce qui se passe au Sénégal et personne ne bouge. Mais avec ce qu’on a fait dans le Lac de Guiers, personne ne va bouger», a-t-il martelé.



Cependant, informe-t-il, cette situation ne va pas durer éternellement puisqu’il a le remède à cette situation : «nous, nous avons ce qui peut les secouer (…). Attendons le moment venu. C’est pourquoi, à chaque que fois que vous demandez qu’on agisse. Je dis niet, attendons le moment venu. Nous avons beaucoup de relations, et de partout on nous demande de parler, mais parler dans quel sens ? ».



Le marabout dans des propos repris par «Les Echos» prévient que le moment venu, il allait agir car le moment de parler est dépassé.