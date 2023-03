Sidaction : après 40 ans de lutte, "on n’a jamais été aussi proche de jouir d’un monde sans sida"

"Après 40 ans de lutte, on n’a jamais été aussi proche de jouir d’un monde sans sida". Voici le slogan du Sidaction pour sa campagne 2023, qui se déroule du vendredi 23 au dimanche 25 mars. À cette occasion, l'association de lutte contre le VIH rappelle quelques chiffres : plus de 38 millions de personnes vivent avec le sida dans le monde – dont 174 000 en France – et 650 000 en meurent chaque année.



"Cela veut dire qu'on n'a pas encore éradiqué la maladie, pourtant on doit y arriver puisqu'on sait qu'avec les traitements, les personnes ne développent pas la maladie", explique à l'AFP la virologue nobélisée Françoise Barré-Sinoussi. "Si on arrive à traiter 100 % des personnes infectées, elles ne développeront plus le sida."



Mais il reste un défi de taille, selon la spécialiste : "Un quart des personnes vivant avec le sida n'ont toujours pas accès aux traitements pour différentes raisons, y compris le fait que le dépistage est insuffisant."



En France, on compte encore plus de 5 000 découvertes de séropositivité chaque année, selon Sidaction. Quelque 23 % de ces nouvelles découvertes concernent les plus de 50 ans et 13 % concernant les moins de 25 ans.