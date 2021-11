Sierra Leone: Lara Taylor-Pearce, figure de la lutte anti-corruption, suspendue de ses fonctions

L'annonce de la suspension de Lara Taylor-Pierce, ce jeudi 11 novembre, a choqué en Sierra Leone. Véritable figure de la lutte anti-corruption depuis plus de dix ans, l'auditrice en chef a reçu une lettre dans la journée de jeudi. Surprise et incompréhension totale : Lara Taylor-Pearce et son adjointe sont suspendues immédiatement. Elle apprend égaement que le procureur général met en place un tribunal pour enquêter sur le travail de son service des audits.



Pas d'explications

Il n'y a aucune d'explication, c'est la stupeur dans son cabinet et dans les rangs des ONG luttant contre la corruption, qui ne comprennent pas cette décision. « On ne m'a pas dit quelles sont les attributions de ce tribunal ni quel acte répréhensible nous sommes censés avoir commis » déplore Lara Taylor-Pearce, qui nie catégoriquement tous méfaits dans l'exercice de son mandat.



Nombreuses réactions

Cette suspension a fait beaucoup réagir en Sierra Leone, car elle intervient à seulement quelques semaines de la publication du rapport sur la gestion des finances publiques. Lara Taylor-Pearce est très connue pour avoir passé les dix derniers années à inspecter les comptes publics du pays, et pour avoir notamment révélé de nombreuses fraudes lors de la crise Ebola en 2014-2016. Sollicitée, la présidence sierra-léonaise n'a pour l'instant pas souhaité faire de commentaire.