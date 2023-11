Sierra Leone: le Sénégalais Camille Bounama Sylla nommé envoyé spécial par le Président Julius Maada Bio

Selon des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique ce mardi, Camille Bounama SYLLA rejoint la team du shadow-cabinet du Président sierra-léonais Juluis Maada BIO. Il a déjà pris ses quartiers au frisquet palais de Freetown. Sa mission est de travailler en étroite collaboration avec les ministères concernés afin d’identifier les opportunités de commerce et d’investissement dans les marchés émergents.

Honoré, M. Sylla s’engage à travailler avec diligence et détermination pour accompagner les tâches qui lui sont confiées en recevant son passeport diplomatique.



Ce natif de Tambacounda, la trentaine dépassée et ex- sans papiers en France, est le Directeur Général de Smart City Africa, une société de gestion de stationnement en partenariat avec les communes et les mairies de Dakar et aussi gestionnaire du média citoyen et participative le Temps des Banlieues.



Nominé parmi les 50 personnalités africaines les plus influentes en 2021, Confidentiel Afrique qui l’avait retenu, écrivait ceci: « La vie de ce garçon, cadet d’une fratrie de 8 enfants, tient sur un véritable fil d’Ariane. Presque, c’est l’histoire extraordinaire d’un jeune Sénégalais, un ex sans-papier aux Bords de la Seine, devenu, une icône. Au prix de la transpiration, d’une patience débonnaire et d’une intelligence calibrée. Son parcours est passionnant. Bounama SYLLA est le prototype des jeunes africains qui ont vite compris que la fibre d’intégration communautaire en France, pouvait être une belle recette. En cela, Camille en est un bon laboratoire ».



Autodidacte, d’un abord facile, au goût raffiné et plein d’énergie, celui qu’on a fini de surnommer l’enfant ‘’béni’’ des banlieues, a été à l’origine de plusieurs initiatives et, a organisé plus de 20 projets en France.



Lors des émeutes de mars 2021, plus de 150 de ses horodateurs ont été détruits et depuis lors la situation économique de sa société ne s’améliore pas et le pouvoir en place lui reproche également ses accointances avec le chef de l’opposition, Ousmane Sonko



Cet homme de réseaux, ami de Samba BATHILY, surnommé le Roi du Solaire, Camille Bounama Sylla, au mois de novembre dernier, avait pris part au salon national de l’emploi et de l’entreprenariat des jeunes, en Sierra-Leone. L’occasion pour lui de rencontrer le Président Julius Maada Bio et son vice-président Mohamed Juldeh Jalloh. Et comme le dit l’adage : Nul n’est prophète chez soi « . L’enfant de Tambacounda au destin fabuleux en est une parfaite illustration.



