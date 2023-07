Signature d'Alassane Diao au Azam FC : l’US Gorée précise que son joueur est toujours sous contrat

L’Union sportive de Gorée a publié un communiqué suite à la signature de contrat pour deux ans de son attaquant Alassane Diao au club Tanzanien Azam FC. Le club dirigé par le président de la Fédération sénégalaise de football Me Augustin Senghor précise qu’ Alassane Diao est toujours sous contrat avec l’US Gorée et indique qu’aucune négociation n’a été engagée avec le club tanzanien.







« Par les truchements des réseaux sociaux, l'UNION SPORTIVE GOREENNE a appris une signature de contrat entre notre sociétaire ALASSANE DIAO et le club TANZANIEN AZAM FC », indique l’US Gorée dans un communiqué.



Le club de Me Augustin Senghor tient à préciser que le « joueur ALASSANE DIAO est toujours sous contrat avec le club, et qu'aucune négociation n'a été engagée avec le club AZAM FC (TANZANIE) allant dans le sens de libérer le dit joueur ».



En conséquence, l’US Gorée souligne que le « joueur ALASSANE DIAO ne peut être qualifié ni compétir dans un autre club au Sénégal ou à l'international avant la fin de son contrat en cours ».



Respectueux des textes qui régissent le football, I'US Gorée réitère son engagement à se conformer aux « règles de transfert édictées par la FIFA et à veiller aux intérêts tant du club que de ses joueurs sous contrat », lit-on dans le document signé par le Secrétaire administratif.



Youssouph Dabo, entraineur d’Azam FC, est en train de créer une vraie colonie de Sénégalais dans son effectif. En plus de Malickou Ndoye, qui y évolue depuis une saison et qui a prolongé son contrat jusqu’en 2025, l’ancien sélectionneur national des U20 du Sénégal a fait venir d’autres sénégalais. L’arrière gauche Cheikh Tidiane Sidibé, le préparateur de gardien de buts Khalifa Ababacar Fall et l’analyste vidéo Ibrahima Diop.