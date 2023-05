Situation tendue à Ngor : Khalifa Sall condamne fermement l’usage excessif de la force contre les populations

Khalifa Sall déplore les évènements tragiques qui se sont produits ce mardi dans la commune de Ngor ont fait plusieurs victimes dont le « seul tort est de revendiquer un droit ».



« Je condamne fermement l’usage excessif de la force contre les populations et la restriction des libertés érigée en mode de gouvernance », a posté l’ancien maire de Dakar sur Facebook.



« J’apporte toute ma solidarité aux victimes, à leurs familles et aux autorités locales de la commune et exige que toute la lumière soit faite sur ces incidents », a-t-il ajouté.



Le leader de Taxawu Sénégal appelle à la retenue et au respect des droits des citoyens et rappelle aux « autorités que la violence n’a jamais été la réponse à un litige ».



A noter que eux (2) personnes ont perdu la vie dans des affrontements de ce mardi 9 mai à Ngor, un quartier dakarois, selon un responsables du mouvement Ngor debout, joint par PressAfrik.