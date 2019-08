Sky Italia révèle: "Neymar de retour au Barça, le transfert a été bouclé"

Le feuilleton Neymar va peut-être prendre fin ce jeudi. Les dirigeants du FC Barcelone et du Paris SG se croiseront sûrement lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, mais se sont déjà vus ce midi.Selon Sky Sport, Neymar est de retour au FC Barcelone. Le transfert a été bouclé entre les deux clubs. Il faudra bien sûr attendre la confirmation du PSG, tant ce dossier a connu des rebondissements ces dernières semaines mais on en est plus proche que jamais. Le journaliste Gianluca Di Marzio précise que les signatures auront lieu dans quelques heures.