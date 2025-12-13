Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Sommet de la CEDEAO : le Président de la République à Abuja pour la 68ᵉ session ordinaire
Le président de la République a quitté Dakar ce jour à destination d’Abuja, en République fédérale du Nigeria, où il est arrivé dans l’après-midi, en vue de sa participation à la 68ᵉ Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, prévue le 14 décembre 2025, a annoncé Présidence de la République. 
 
À son arrivée dans la capitale nigériane, le chef de l’État a été accueilli avec les honneurs militaires, traduisant le caractère solennel de ce rendez-vous régional majeur consacré aux enjeux de paix, de sécurité, de stabilité politique et d’intégration en Afrique de l’Ouest.
 
 
Moussa Ndongo

Samedi 13 Décembre 2025 - 18:56


