Sonatel Orange aux côtés de l’Etat du Sénégal dans la lutte contre le Covid-19

Dans cette période préoccupante pour tous, nous tenons à rassurer l’Etat, nos parties prenantes, les populations et nos clients de l'engagement de toutes les équipes de Sonatel Orange d’assurer la qualité des services que nous vous délivrons dans ce contexte particulier de lutte contre la propagation du Covid-19 qui s’est présenté au Sénégal depuis trois semaines maintenant.

La connectivité via les réseaux et l’internet mobile ou l’accès aux communications et à l’internet sont déterminants pour rester en contact, travailler à distance, poursuivre la scolarité hors des classes, mais aussi vous informer de la situation du pays et du monde.

A l’issue des concertations avec l’ARTP, le Ministère des télécommunications et de l’Economie Numérique et les autres opérateurs sur la contribution du secteur du Numérique à la lutte contre le Covid-19 au Sénégal, et pour une réponse coordonnée au renforcement du dispositif mis en place par l’Etat du Sénégal, Sonatel s’est engagée à prendre en charge certains besoins exprimés par le Ministère de le Santé et de l’Action Sociale pour un montant total de près de 420.000.000 de francs CFA. Ainsi dans les détails, Sonatel met en place :

 une participation à la construction et à l’équipement d’un site d’urgence au niveau du hangar des pèlerins de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar,

 un don d'équipements pour le renforcement en matériel médical composé de Respirateurs de Transport, Respirateurs de réanimation, ECG Portatif avec chariot, etc.

 la prise en charge du Renforcement technique et humain des positions au Centre d’Appels abritant le numéro vert 800 00 50 50 pour améliorer la prise en charge des appels,

 la gratuité des appels entre personnels des sapeurs-pompiers, des services médicaux, du SAMU, des Forces de sécurité, etc. communément appelé GFU (Groupe fermé d’utilisateurs),

 la mise à disposition de supports de communication et d’espaces médiatiques sur les canaux physiques et digitaux de Sonatel Orange et de ses partenaires aux services de communication et de sensibilisation sanitaires de l'Etat,

 la création d’une sonnerie d’attente (Dalal Tones) qui sensibilise sur les gestes barrières,

 un accompagnement des initiatives mise en place par les facturiers pour limiter les flux au niveau de leurs agences et la manipulation de l’argent avec :

o la baisse de 50% des frais de rechargement woyofal en concertation avec Senelec,

o la gratuité pendant 30 jours des frais de paiement des factures d’eau (Sen’Eau) et d’électricité (Senelec) et de téléphone par Orange Money,

o la gratuité pendant 30 jours des frais sur tous les paiements marchands par Orange Money.

La santé des populations est notre plus grande préoccupation et c’est l’axe prioritaire de notre fondation Sonatel depuis sa création il y a 18 ans. C’est à ce titre que Sonatel s’est engagée depuis le début aux côtés du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale dans la lutte contre l’expansion du Covid-19 avec :

• l’envoi de SMS gratuit de sensibilisation vers les abonnés mobile d’Orange

• l’envoi de messages vocaux vers les abonnés mobile d’orange

Sonatel Orange, avec l’engagement citoyen chevillé au corps et sa posture d’entreprise socialement responsable, a également décidé d’accentuer son soutien aux populations dans la lutte contre le Covid-19 au-delà du soutien apporté au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Sonatel Orange met donc en place les mesures ci-après :

A- La Facilitation et l’encouragement du télétravail

1. Hausse des débits de nos offres Fibre pour faciliter l’envoi des fichiers lourds jusqu’à nouvel ordre.

2. Hausse du débit Fair usage des offres Flybox (Box Bi) jusqu’à nouvel ordre

o Après l’épuisement du forfait et avant la fin de sa période de validité, le client qui aura souscrit aux forfaits Flybox de 25 ou 70Go pourra continuer à se connecter avec un débit de 512kbp/s.

3. Positionnement gratuit de 3Go pour les lignes des clients Entreprises :

o Nous offrons 3Go de data mobile valables pendant 1 mois à chaque ligne appartenant à une flotte entreprise sous contrat avec Orange Business Service.

B- Le soutien au télé-enseignement

4. Gratuité du Pass Éducation de 1Go jusqu’au 13 Avril 2020

o Nous offrons à tout étudiant la possibilité d’activer gratuitement un forfait Pass Education de 1Go valable 30 jours.

o Ce Pass Éducation donne accès à des contenus exclusivement éducatifs de très haute qualité via nos partenaires Université Virtuelle du Sénégal, Université Virtuelle de Tunisie et le CNED. Nous travaillons à intégrer rapidement des contenus pour les niveaux inférieurs (Lycée, Collège, Primaire).

o L’étudiant pourra activer un nouveau Pass gratuitement après épuisement du précédent.

Globalement, le soutien du groupe Sonatel dans le plan de lutte mis en place par l’Etat du Sénégal se décline en moyens humains, techniques, logistiques et financiers d’une valeur totale d’1 milliard 500 millions FCFA destinés à soutenir l’Etat du Sénégal dans cette période et à accompagner les populations durant cette crise inédite.

Nos équipes techniques et commerciales sont mobilisées pour vous garantir la qualité de nos réseaux et de nos services conformément à nos engagements.

Nous avons adapté nos modes de travail en interne afin de protéger nos salariés au mieux, car cela aussi est notre priorité.

Afin de respecter les consignes d’hygiène, nos agences et accueils se sont réorganisés pour mettre les clients dans les conditions optimales de respect de celles-ci.

Pour contacter Sonatel Orange, nous vous encourageons à privilégier les canaux digitaux du service client disponibles 24h/24 et 7j/7 et l’application Orange et moi.

Soyez assurés de notre engagement à vos côtés et de notre soutien à l’Etat du Sénégal en espérant que le monde viendra à bout très rapidement du Covid-19 avec l’aide du personnel de Santé et de Secours au Sénégal que nous félicitons pour l’excellent travail abattu jusque-là et encourageons pour la suite. En attendant, tâchons de respecter les recommandations du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, et de l’OMS sur les conduites à tenir et l’hygiène à préserver.