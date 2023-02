Sonatel: le chiffre d’affaires consolidé sur 5 pays s’élève à 1455 milliards FCFA

Le chiffre d’affaires consolidé sur les 5 (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée Bissau et Sierra Léone) pays s’élève à 1455 milliards FCFA, en croissance de 9% par rapport à décembre 2021, indique l’entreprise dans un rapport qui précise que c’est une « progression obtenue sans hausse des tarifs, malgré le renchérissement des coûts de production du fait de la poussée inflationniste ».



« Cette croissance a été soutenue par l’intensification des investissements pour étendre et densifier les réseaux. Au titre de l’année 2022, 262 Milliards FCFA (+22,5% par rapport à 2021) ont été alloués aux investissements dans les 5 pays en réponse à nos engagements réglementaires, pour l’amélioration de la qualité de service, la contribution à l’aménagement numérique des territoires et surtout pour l’accompagnement des Etats dans leur politique de développement numérique », indique la Sonatel.



Ainsi, le réseau Fibre a été étendu pour faciliter l’accès des ménages à l’internet haut débit, l’expérience client a été fortement améliorée avec une qualité des réseaux incomparable et l’innovation n’a pas été en reste avec le lancement en phase pilote de la 5G au Sénégal.



Par ailleurs, la bonne dynamique commerciale caractérisée par une animation marketing et commerciale soutenue et un réseau de distribution digitalisé a été un véritable catalyseur de cette croissance.



Grâce à une efficacité opérationnelle et une politique de maîtrise des charges en constante amélioration, le résultat net consolidé du Groupe s’établit à 279 milliards FCFA en croissance de 10,5% et représente 19% du chiffre d’affaires consolidé.