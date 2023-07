Sonko atteint un million de followers sur Facebook

Le leader du parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), Ousmane Sonko, a atteint un million de followers sur Facebook, le confortant dans sa position d’homme politique sénégalais le plus populaire sur le réseau social.



Si Sonko cartonne sur Facebook et devant le chef de l’Etat Macky Sall (749.000 followers), il est moins populaire sur Twitter. Le leader de Pastef qui n’a encore un compte certifié est à 771.842 abonnés au moment où Macky Sall se retrouve avec 2.484.797 abonnés.