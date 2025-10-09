Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Soudan du Sud vs Sénégal : Les « Lions » intensifient leur deuxième séance d’entraînement à Juba
Les « Lions » du Sénégal ont tenu ce mercredi leur deuxième séance d’entraînement au National Stadium de Juba, capitale du Soudan du Sud, en prélude à la neuvième journée des éliminatoires du Mondial 2026, prévue ce vendredi 10 octobre à 13h00 GMT.
 
Selon la Fédération sénégalaise de football (FSF), la séance, dirigée par le sélectionneur Pape Thiaw et son staff, a été marquée par un travail axé sur l’explosivité, les circuits de passes, ainsi que les animations offensives et défensives, avant de se conclure par une opposition.
 
Les « Lions » effectueront leur ultime séance d’entraînement ce jeudi à 15h00, précédée à 14h30 par la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.
Moussa Ndongo

Jeudi 9 Octobre 2025 - 02:52


