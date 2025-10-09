Soudan du Sud vs Sénégal : Les « Lions » intensifient leur deuxième séance d’entraînement à Juba

Les « Lions » du Sénégal ont tenu ce mercredi leur deuxième séance d’entraînement au National Stadium de Juba, capitale du Soudan du Sud, en prélude à la neuvième journée des éliminatoires du Mondial 2026, prévue ce vendredi 10 octobre à 13h00 GMT.
Selon la Fédération sénégalaise de football (FSF), la séance, dirigée par le sélectionneur Pape Thiaw et son staff, a été marquée par un travail axé sur l’explosivité, les circuits de passes, ainsi que les animations offensives et défensives, avant de se conclure par une opposition.
Les « Lions » effectueront leur ultime séance d’entraînement ce jeudi à 15h00, précédée à 14h30 par la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.
Selon la Fédération sénégalaise de football (FSF), la séance, dirigée par le sélectionneur Pape Thiaw et son staff, a été marquée par un travail axé sur l’explosivité, les circuits de passes, ainsi que les animations offensives et défensives, avant de se conclure par une opposition.
Les « Lions » effectueront leur ultime séance d’entraînement ce jeudi à 15h00, précédée à 14h30 par la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.
Autres articles
-
Foot : L'Égypte de Mohamed Salah se qualifie pour la Coupe du monde 2026
-
Éliminatoires Mondial 2026 : le Cap-Vert freiné par la Libye d’Aliou Cissé, le Cameroun reste en course
-
Augmentation des prix des billets du Stade A. Wade : la SOGIP se dédouane et demande à la FSF de régulariser ses arriérés
-
Zone 2 de natation : le Sénégal décroche 68 médailles dont 24 en or
-
Tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2026 : les « Lionnes » connaissent leurs adversaires