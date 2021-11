Soudan: le Conseil des droits de l'homme demande le «retour immédiat» du gouvernement civil

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a demandé ce vendredi le «retour immédiat» du gouvernement civil au pouvoir, après le putsch du 25 octobre, qui a vu l'armée saisir les rênes du pays et limiter les droits de l'homme.



La résolution -adoptée par consensus- condamne également «la détention injuste» du Premier ministre Abdallah Hamdok ainsi que d'autres responsables et demande que les militaires «remettent immédiatement en liberté (...) tous les individus détenus illégalement et arbitrairement».