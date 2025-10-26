Réseau social
Soudan: les paramilitaires des FSR annoncent la prise de la ville assiégée d'el-Fasher



Soudan: les paramilitaires des FSR annoncent la prise de la ville assiégée d'el-Fasher
Les Forces de soutien rapide du général Hemedti annoncent ce dimanche avoir pris d'abord le quartier général de l’armée d'el-Fasher, au Darfour-Nord, puis le contrôle total de la ville (à confirmer). La ville est assiégée depuis 18 mois, théâtre d’intenses combats entre les FSR et l’armée soudanaise appuyée par ses alliés. El-Fasher est considérée comme le dernier bastion de l’armée dans la région.
Dimanche 26 Octobre 2025 - 14:34


