Soupçons de corruption au Conseil constitutionnel: le dossier Karim Wade transmis aux commissions techniques de l'Assemblée nationale

Les députés libéraux ont saisi l'Assemblée nationale pour la création d'une commission d’enquête parlementaire afin d'enquêter sur des faits de corruption au Conseil constitutionnel durant le processus électoral de la présidentielle. L'Assemblée nationale ouvre la voie d’une enquête parlementaire sur le rejet des candidatures à la présidentielle dont celle de Karim Wade. Selon des informations, le bureau valide la demande et transmet le dossier aux commissions techniques.



Dans un communiqué, le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Dio, convoque les membres de la Conférences des Présidents en réunion ce vendredi 25 janvier 2024, à 16h pour l’examen des affaires en instance.



Les députés démocrates ont déposé, hier, mercredi, une résolution sur la table du président de l’Assemblée nationale. L’objectif est d’enquêter sur les conditions d’élimination des candidats à l’élection présidentielle du 25 février prochain et en particulier celle de Karim Wade, Candidat de la Coalition K24.



Pour rappel, lors de leur récente conférence de presse, le Parti Démocrate Sénégalais a récusé le Conseil constitutionnel et a même exigé sa dissolution. Karim Wade et ses camarades comptent, dans les jours à venir, peaufiner des stratégies pour faire réintégrer leur candidat dans la liste des prétendants à la magistrature suprême.