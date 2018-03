Steven Pienaar arrête sa carrière de footballeur (officiel)

Ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, du Borussia Dortmund et d'Everton, Steven Pienaar (35 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur. Le Sud-Africain a annoncé la nouvelle mercredi au micro de SABC TV.

«Je remercie tous les fans pour les merveilleux moments que nous avons passés ensemble, je suis très fier d’avoir porté les couleurs de mon pays et je suis reconnaissant envers tous les clubs qui m’ont donné l’opportunité de porter leur maillot. Cela a été un long voyage, avec beaucoup de hauts et de bas tout au long de ma carrière, mais j’ai vraiment apprécié votre amour. Merci pour tout », a indiqué l'ancien milieu de terrain.

Pienaar était libre de tout contrat depuis son départ de Bidvest Wits en janvier dernier.

Source : maxifoot