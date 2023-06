Suite de l’affaire Sweet Beauté: les avocats de Ndeye Khady NDIAYE interjettent appel

L’affaire Sweet Beauté aura bel et bien une suite. Les avocats de Ndèye Khady Ndiaye viennent d'interjeter appel ce mercredi.



L'information est confirmée Me Moussa Sarr, membre du pool d'avocats de l’ancienne patronne de la

masseuse Adji Sarr.



À noter que Ndèye Khady Ndiaye a été condamnée à une peine ferme de deux ans de prison ferme par la Chambre criminelle de Dakar pour incitation à la débauche en plus d’une amende de 600 mille et des dommages et intérêts à hauteur de 20 millions à payer à la plaignante.