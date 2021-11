Suppression du poste de PM : le président Macky Sall ne s'est jamais trompé (Oumar Guèye)

Oumar Gueye, Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires soutient qu’il n’y a aucun tâtonnement en ce qui concerne la suppression du poste de Premier Ministre au Sénégal. Pour le porte-parole du Gouvernement, le Président ne s'est jamais tromper d’avoir supprimé ce poste. Il précise que ce n’est pas la première fois qu’un poste de Premier ministre soit supprimé et rétablis. Il se prononçait, ce jeudi lors du vote du Projet de loi de n°37/2021 modifiant la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités territoriales, modifiée à l'Assemblée national.



« Il n’y a aucun tâtonnement. Je pense que ce n’est pas une nouveauté. Si vous interrogez l’histoire politique du Sénégal, et même les gouvernements qui se sont succédé, ce n’est pas la première fois qu’un poste de Premier ministre soit supprimé et rétablis. C’est sur la bonne marche des choses. C’est le président de la République qui est élu au suffrage universel. Qui définit la politique de la nation et qui en fonction des situations décide comment il doit organiser l’architecture de son gouvernement ? C’est la raison pour la quelle que le Président Macky Sall avait mis en place le poste de premier ministre. Après, maintenant, il a décidé de ramener ce poste après une suppression », a déclaré Oumar GUEYE.



Le Ministre a aussi précisé que le "fast track" est toujours d’actualité. « Il n’y a rien d’extraordinaire. C’est la bonne marche des choses. C’est dans ses prérogatives par rapport à une étude de la situation où il veut aller par rapport à la bonne marche des choses. Donc, il n’y aucun problème à ce niveau-là.



Le "fast track" est toujours d’actualité. Le gouvernement est toujours dans le "fast track". Nous sommes en train de faire beaucoup de réalisations sur tous les domaines. Je vous rappelle qu’en 2012 deux secteurs importants : l’énergie et les infrastructures. En 2012, nous avions 500 MWH de production d'énergie. Aujourd’hui nous avons dépassé les 1500 MWH de production d’énergie. En 2012, il n'y avait que 32 km d’autoroute. Aujourd’hui, nous avons dépassé les 225 km d’autoroute. Regardé ce qui est en train d’être fait dans l’éducation dans la santé. En 2012, il n’y avait pas de couverture maladie universelle, pas carte d’égalité des chances, de promo villes, il n’y avait pas de projet aussi important que le TER et le BRT. Donc vous voyez nous sommes toujours dans le "fast track". Donc le Sénégal de 2012 n’est plus le Sénégal de 2021. Nous sommes comme dans une pente ascendante vers l’émergence », dit-il.



Interpelé sur le fait que si le président serait rendu compte de s’être trompé d’avoir supprimé ce poste, le ministre soutient que le président ne sait jamais trompé. « Le Président ne s’est pas rendu compte, le Président ne s'est jamais tromper. Il gouverne ce pays de par la confiance du peuple sénégalais. Donc il n’y pas d’erreur de se tromper, ni quoi que ce soit. Le Président est dans une trajectoire et il définit la politique de la nation. Il regarde par rapport à l’instant donné, ce qui est bon pour aller vers l’émergence de manière accélérée. C’est la raison pour laquelle il ramène le poste de Premier ministre », note Oumar Gueye.