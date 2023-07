Sur RFI et France 24, Khalifa Sall adoube Macky et snobe Sonko

Le leader de Taxawu Sénégal et membre de la coalition Yewwi Askan Wi a accordé un entretien aux médias français France24 et RFI. Interpellé sur l'annonce du chef de l'Etat de ne pas se représenter en 2024, Khalifa Sall a indiqué que Macky Sall avait délivré tout le pays. L'ancien maire de Dakar a également réagi au soupçon de deal qui entacherait sa participation au dialogue national initié par Macky Sall. Il a évité durant tout l'échange avec le journaliste de prononcer le nom de son désormais ex-allié, Ousmane Sonko et indiqué qu'il ne répondrait pas à des accusations futiles et infondées. Regardez !

AYOBA FAYE

