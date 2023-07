Sûreté Urbaine: Birame Soulèye Diop plaide « une erreur de communication » reconnaît son « tort »

Ce sont des propos tenus lors de la conférence de presse de la coalition Yewwi Askan Wi qui ont conduit le parquet à saisir la Sûreté Urbaine pour arrêté et mettre en garde à vue le député Birame Soulèye Diop.



Après s’être excusé publiquement à travers une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, l’administrateur du parti Pastef a passé la nuit au commissariat central.



Selon la Libération qui donne l’information, face aux policiers, le député a reconnu « une erreur de communication » avant de reconnaître son « tort ». Mais d’après lui « le coup est déjà parti » et la seule chose qui reste à faire est de présenter ses excuses au Chef de l’Etat. Ce qu’il a, dit-il, fait tôt le matin à travers une vidéo postée sur sa page Facebook.



Malgré ses regrets et excuses, le président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi a été placé en garde à vue pour offense au Chef de l’Etat, diffamation contre un Chef d’Etat étranger de nature à saper les relations diplomatiques, discrédit sur une institution mais aussi actes et manœuvres de nature à inciter les citoyens à enfreindre les lois.