Suspension d’achat de véhicules administratifs: Mimi Touré défie Macky et trouve des véhicules à ses collaborateurs

La décision du Président Macky Sall de suspendre tout achat de véhicule administratif n’est apparemment pas bien saisie par ses collaborateurs. Le Cese s'est offert des véhicules. Ce, grâce à une ligne de crédit qu’aurait concocté sa présidente, Aminata Touré, auprès de la Banque agricole.



Et, pourtant, informe le journal « Les Echos », le chef de l’Etat, depuis la présidence d’Aminata Tall, a toujours refusé qu’on leur paye des voitures avec les derniers de l’Etat. Interpellés par le journal, des Conseillers et le Directeur administratif et financier du Cese, ont soutenu que l’argent utilisé dans l’achat de ces véhicules, n’est un denier public de l’Etat.



Ils jurent que leur président n’a pas acheté des voitures pour eux. Mais, Aminata Touré aurait facilité l’acquisition des véhicules par ses membres, négociant une ligne de crédit de 20 millions de F Cfa auprès de la Banque agricole.



Toutefois, ils précisent que les bénéficiaires eux-mêmes, s’engagent personnellement à rembourser cet argent par des coupures à la source de leurs salaires.