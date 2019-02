Syrie: Bachar el-Assad affirme que la guerre dans son pays n'est pas terminée

Bachar el-Assad a lancé des critiques virulentes contre le président turc qu’il a qualifié de « frère musulman ». Recep Tayyip Erdogan n’« est qu’un petit agent des Etats-Unis et il supplie Washington pour qu’il l’autorise à entrer dans le nord de la Syrie », a-t-il déclaré. Le dirigeant syrien a évoqué le partage de son pays et de la région du Levant, affirmant que ce plan n’est pas nouveau.



Prenant la parole devant les élus locaux des différentes provinces syriennes, Bachar el-Assad a déclaré que son pays livrait « quatre types de guerres » : militaire, économique, informatique et contre la corruption.Ne pas miser sur les AméricainsS’adressant aux Kurdes qu’il n’a pas explicitement nommés, le président syrien leur a conseillé de ne pas miser sur les Américains qui ne les protégeront pas. Seul l’Etat syrien peut leur apporter la sécurité et la paix, a-t-il dit.« Esclaves de la Turquie »Ces propos interviennent alors que la Turquie a exprimé ces dernières semaines son intention d’instaurer une zone frontalière de sécurité large de 30 kilomètres, en territoire syrien. « Si vous n'êtes pas prêts à défendre votre pays, vous ne serez rien d'autre que des esclaves de la Turquie », a dit el-Assad, à l’adresse des habitants du nord-est de la Syrie, contrôlé par les milices kurdes et convoité par Ankara.