Syrie: opération de commando israélien près de Damas, selon un média local

Selon des sources syriennes, l'armée israélienne aurait mené une opération de commando sur un site militaire à Kissoué, non loin de Damas, et six militaires syriens auraient été tués.



Israël, qui mène régulièrement des frappes en Syrie, n'a pas confirmé cette opération, précise notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, s’est contenté d’un post laconique sur son compte X, écrivant que « Nos forces opèrent sur tous les théâtres de guerre, jour et nuit, pour la sécurité d’Israël. »



Selon des sources syriennes, principalement l’Observatoire syrien des droits de l’homme qui est basé au Royaume-Uni, les combattants israéliens, des commandos d’unité d’élite, ont été héliportés et ont visé depuis mercredi soir une série de cibles. Notamment une station de radar de fabrication sud-coréenne et un entrepôt de missiles SA-18 qui alimentait, indique-t-on, l’arsenal du Hezbollah libanais.



Des centaines de frappes et incursions sur le sol syrien

L'aviation israélienne avait frappé mardi ce site près de Kesweh, à une trentaine de kilomètres au sud de Damas, tuant six soldats syriens, selon le ministère syrien des Affaires étrangères. Mercredi, le site a été bombardé à nouveau, selon la télévision d'État, puis l'armée israélienne a « mené une opération aéroportée dont les détails ne sont pas encore connus », a rapporté l'agence de presse officielle Sana, citant une source gouvernementale.



Selon la télévision syrienne, il y avait également sur place des appareils d'écoute que des militaires syriens tentaient de démonter. On peut rappeler qu’il y a pratiquement un an, une autre opération terrestre israélienne avait été menée contre un centre de développement de missiles de précision pour le compte du Hezbollah. Les autorités israéliennes étaient aussi restées très discrètes.



Depuis la fin de l'année précédente, Israël a mené des centaines de frappes sur la Syrie et des incursions terrestres dans le sud du pays. Mais si ce raid est confirmé, il s'agirait de la première opération du genre près de la capitale depuis l'arrivée au pouvoir en décembre d'une coalition islamiste qui a renversé en décembre 2024 le président Bachar el-Assad.