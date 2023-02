THE BEST: Kalidou Koulibaly vote pour Sadio, Aliou Cissé mise sur Mbappé

Quelques minutes après la cérémonie récompensant les meilleurs joueurs de l'année 2022 avec le sacre de Lionel Messi, hier lundi à Paris, la FIFA a dévoilé le classement complet comptabilisant l'ensemble des votes dans la catégorie masculine. Le Champion du monde argentin a terminé avec un score de 52 points, soit 8 de plus que son dauphin, Kylian Mbappé.



Vainqueur de la CAN en février 2022 mais absent à la dernière Coupe du monde à cause de sa blessure au genou, Sadio Mané a terminé à la 6e place avec 19 points. Parmi ses votants, son coéquipier en Équipe nationale et capitaine Kalidou Koulibaly l'a placé devant Mbappé et Messi. Quant au sélectionneur Aliou Cissé, il l'a mis 3e, derrière Achraf Hakimi et Kylian Mbappé.



D’autres entraîneurs ou joueurs africains ont aussi voté pour Sadio Mane à la première place. Il s’agit du sélectionneur camerounais Rigobert Song, de l’attaquant de l’équipe nationale des Comores El Fardou Ben Mohamed, du Béninois Stéphane Sessegnon, du Malien Hamari Traoré et du Kényan Michael Olunga Oguda et du Nigérien Youssouf Oumarou.