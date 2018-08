Tabaski 2018 : Aminata Mbengue Ndiaye salue le renforcement de la sécurité dans les foirails de Missirah

Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye se réjouit des meilleures conditions de travail dans certains foirails du Sénégal. Elle s’est prononcée lors d’une visite à Missirah dans la région de Kaffrine dans le cadre de la préparation de la Tabaski.



« Nous nous réjouissons de tout ce que nous avons entendu à Missirah en ce qui concerne l’amélioration des conditions de sécurité parce que les années précédentes, nous avons même des éleveurs qui avaient décidé de ne plus venir, parce qu’il n’y avait pas de sécurité », a-t-elle annoncé.



Aminata Mbengue Ndiaye d’ajouter : « Si aujourd’hui de Sandiara jusqu'à Missirah, tout le monde reconnaît que la sécurité s’est beaucoup améliorée, je voudrais m’en réjouir et féliciter nos forces de sécurité, mais également les maires qui avaient pris des engagements en ce qui concerne la sécurité ».



Parlant de l’alimentation de bétail cette année, le ministre a soutenu que les éleveurs se sont rendus compte que le mécanisme de pérennisation qui a été mis en place depuis 2012, commence à donner ses fruits.

« Cette année, il n’y a pas eu d’opération de sauvegarde du bétail, les éleveurs ont pu s’approvisionner eux-mêmes jusqu’à 20.000 tonnes ».