Tanor entame la seconde phase de «liquidation politique» de Khalifa Sall

Après avoir banni Khalifa Sall du Parti socialiste (Ps), Ousmane Tanor Dieng entame la seconde phase de son plan de liquidation politique du désormais ex maire de Dakar. En effet, le Secrétaire général du Ps a débuté la campagne de débauchage des partisans de son ancien frère de parti.



Nos confrères du journal Le Quotidien qui donnent l’information font savoir dans leur publication du jour que M. Dieng, par ailleurs soutien du chef de l’Etat, a reçu chez lui, lundi dernier, le maire de la Patte d’oie, Banda Diop, un proche parmi les proches de l’ancien édile de Dakar.



Et, l’opération serait très proche d’ob tenir le résultat escompté puisque M. Diop a même participé à une réunion de la coalition Benno ak Tanor.



L’information est confirmée par la source de nos confrères, laquelle révèle que Banda n’est pas le seul au menu du socialiste en chef car, «au-delà de Banda Diop, d'autres maires vont nous rejoindre. Beaucoup de ces gens qu'on présente comme proches de Khalifa Sall ne le sont pas en réalité. Ils savent que Khalifa est en train de tout perdre et ils négocient avec Bby», martèle-t-elle.