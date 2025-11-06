Tanzanie: l'intégrité de la présidentielle a été «compromise», selon les premières conclusions des observateurs de l’UA

Les premières conclusions des observateurs de l'Union africaine (UA) qui ont assisté à la présidentielle du 29 octobre en Tanzanie sont sévères. L'intégrité du scrutin a été « compromise » : c’est ce que l'on peut lire dans leur rapport. Les observateurs de l'UA rapportent des « bourrages d'urnes dans plusieurs bureaux de vote ». Pour eux, les normes démocratiques n'ont pas été respectées. La présidentielle s'est soldée par une réélection massive de Samia Suluhu Hassan avec 98% des voix et une contestation réprimée dans le sang avec plusieurs milliers de mort selon des acteurs de la société civile tanzanienne.
