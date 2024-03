Temps d'enregistrement à la RTS : Amadou Ba dévoile sa vision présidentielle axée sur la jeunesse

Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) a fixé le cadre temporel pour les enregistrements des candidats à l'élection présidentielle, octroyant trois minutes par jour et par candidat. Dans ce contexte, Amadou Ba, ancien Premier ministre et candidat de la coalition Benno Bok Yakaar, a pris la parole à la RTS ce dimanche.



Dans son discours, M. Ba a souligné qu'il aspirait à la présidence pour être « le champion de la jeunesse sénégalaise ». Évoquant ses multiples visites à travers le pays, il a déclaré avoir écouté et entendu les préoccupations des jeunes. Sa vision présidentielle se concentre sur : offrir de nouvelles raisons d'espérer à la jeunesse, mettant en avant « le droit à une formation de qualité pour chaque jeune Sénégalais. »



Amadou Ba a également exprimé son engagement envers l'entrepreneuriat pour la jeunesse et à créer un environnement favorable aux initiatives économiques. Il a abordé des aspects cruciaux tels que « le logement décent, les soins de santé de qualité et l'amélioration du pouvoir d'achat pour chaque citoyen. »



Le candidat de Benno Bok Yakaar a souligné son désir « de promouvoir la richesse nationale tout en assurant la paix, la stabilité et la concorde. »

S'adressant à ses compatriotes, Amadou Ba s'est engagé « à consolider les acquis du pays, à protéger et promouvoir ses valeurs, et à approfondir la démocratie. » Il s’est engagé à mener des réformes pour une administration publique plus performante.