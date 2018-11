Tensions Russie-Ukraine : le Parlement ukrainien vote l'instauration de la loi martiale

Le Parlement ukrainien a entériné lundi 26 novembre au soir l'instauration de la loi martiale dans les régions frontalières du pays pour 30 jours, à la suite de l'incident survenu entre les marines russe et ukrainienne dans le détroit de Kertch. Un projet de loi ad hoc a été approuvé par 276 députés, alors qu'un minimum de 226 était requis, lors d'une séance houleuse.



Mardi, le président russe Vladimir Poutine a mis en garde Kiev contre tout acte "irréfléchi". Il s'est entretenu au téléphone avec la chancelière allemande Angela Merkel, en lui faisant part d'une "sérieuse préoccupation" de Moscou en raison de l'introduction de la loi martiale en Ukraine.



M. Poutine a dénoncé auprès de la chancelière des "actions de provocation de la partie ukrainienne et une violation grossière des normes du droit international par ses navires militaires", et a "dit espérer que Berlin pourra influencer les autorités ukrainiennes afin de les dissuader des actes ultérieurs irréfléchis", selon un communiqué du Kremlin.



Le président Petro Porochenko avait auparavant signé un décret instaurant cette loi pour une durée de 60 jours. Le décret prévoit notamment la mobilisation des réservistes et des mesures visant au maintien de l'ordre public.