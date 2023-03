Tensions politiques : « La situation est calme, elle est sous contrôle », affirme Aïssata Tall Sall

La ministre sénégalaise des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall a affirmé que "la situation est calme, elle est sous contrôle », malgré les tensions récentes et violentes notées ces derniers jours, et à un an de la présidentielle.



« Ceux qui s'inquiètent à l'extérieur, il faut qu'ils se rassurent », a-t-elle dit, ajoutant que « La situation est calme, elle est sous contrôle, le Sénégal est un pays calme, c'est une grande démocratie, une démocratie un peu turbulente qui nous a habitués, à chaque veille d'élection majeure (...) à voir çà et là des foyers de tension ».



La cheffe de la diplomatie sénégalaise s’exprimait lors d'un entretien avec les médias étrangers dont l'AFP. Par ailleurs, elle a minimisé ces tensions comme récurrentes à l'approche d'élections présidentielles comme celle de 2024.



« Nous avons eu un problème d'ordre public, qui n'en a pas », a dit la ministre en en imputant la faute à l'opposition. Mais elle a assuré qu'une « majorité écrasante » voulait des « élections transparentes, régulières et acceptées », et que le président Sall en était le garant.



Quant à l'interdiction de manifestations et l'arrestation d'opposants qui inquiètent les organisations de défense des droits humains, elle a estimé que « nous sommes dans un pays où les libertés sont exercées de façon libre et indiscutable (...) Nous sommes dans un pays ou la justice fonctionne normalement et en toute indépendance ». Elle a rejeté comme "des clichés" les affirmations du contraire.



Le Sénégal réputé comme un rare îlot de stabilité dans une région troublée est en proie depuis des mois à une confrontation de plus en plus tendue entre la majorité présidentielle de Macky Sall et le camp de l'opposant Ousmane Sonko.