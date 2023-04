Tentative d'assassinat : Ousmane Sonko annonce les résultats des analyses faites à l'étranger

Les résultats des analyses du liquide versé sur le leader de Pastef Les Patriotes lors de son accrochage avec les forces de sécurité sont connus. L'information est donnée par Ousmane Sonko lui-même sur sa page Facebook. Selon lui, "les résultats confirment bien la tentative d'assassinat sur ma personne, perpétrée par des éléments des forces de défense et de sécurité".Cependant, le leader de l'opposition ne donne pas les détails de ces résultats. "Nous y reviendrons très bientôt dans le cadre d'une conférence de presse portant sur ce point et sur bien d'autres", a-t-il promis.Ousmane Sonko a annoncé, par la même occasion, qu'il donnerait : " une suite judiciaire internationale et politique en interne à cette tentative d'assassinat dont nous ignorons encore toutes les conséquences sur notre santé".Pour l'instant, il a invité les Sénégalais à suivre la cérémonie du lancement des travaux de la mairie de Ziguinchor qui aura lieu ce mercredi, à partir de 16 heures.