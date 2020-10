Terme Sud Ouakam: Macky Sall débloque 800 millions de F Cfa pour reloger les familles déguerpies

Le président de la République, Macky Sall vole au secours des familles des militaires à la retraite, déguerpies au Terme Sud à Ouakam (Dakar) mercredi dernier. Le chef de l’Etat a mis sur la table 800 millions de F Cfa pour loger ces familles sans toit, selon L'Observateur.



Le président Macky Sall qui n’a pas été insensible face à cette affaire, selon nos confrères, a tenu à rappeler que l’armée n’a pas un patrimoine qui lui est propre, c’est le patrimoine de l’Etat.



Pour venir en aide aux 69 familles délogées et actuellement logées au Centre socio-culturel de Sacré-Cœur1 par le maire Barthélémy Dias, Macky Sall, a décidé de débloquer 800 millions de F Cfa. Le montant a été arrêté sur la base des offres du programme des 100.000 logements qui propose une maison en F3 (deux chambres salon) à 10 millions de F Cfa.



Selon L'Observateur, la prise en charge de ces familles déguerpies dans ledit programme sera déroulée par le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique dirigé par Abdou Karim Fofana, et va coûter 790 millions de F Cfa.