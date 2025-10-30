Terres rares, droits de douane: Donald Trump qualifie de «grand succès» sa rencontre avec Xi Jinping

Près d'un millier de Chinois étaient présents pour accueillir leur président à la sortie de sa rencontre avec Donald Trump, rapporte notre envoyé spécial à Gimhae, Célio Fioretti. La foule était réunie devant l'entrée de la base aérienne militaire de Gimhae sous très haute surveillance policière pour ce sommet historique perturbé par la présence de quelques militants antichinois.



La discussion, elle, a duré un peu moins de deux heures. Le président Xi Jinping a annoncé quelques minutes avant le début de la rencontre que les intérêts chinois ne sont pas incompatibles avec ceux des États-Unis malgré d'importantes divergences. Mais rien de quoi décourager les deux pays qui sont parvenus, d’après Donald Trump, à s’accorder sur des dossiers importants, comme les semi-conducteurs ou encore le fentanyl, un puissant opiacé utilisé comme drogue aux États-Unis.



Le président américain Donald Trump a de son côté qualifié de « grand succès » sa rencontre avec son homologue chinois et a annoncé qu'il se rendrait en Chine en avril prochain pour de nouvelles discussions et négocier d’autres dossiers comme celui de Taïwan qui n’a pas été abordé lors de cette rencontre en Corée. « Je serai en Chine en avril et Xi Jinping viendra ici peu après, que ce soit en Floride, à Palm Beach, ou à Washington », a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. « Nous avons finalisé de nombreux points » lors de l'entretien à Busan, a-t-il ajouté, qualifiant Xi Jinping de « dirigeant exceptionnel d'un pays très puissant ».



Terres rares, droits de douane, guerre en Ukraine...

Donald Trump a annoncé une réduction de 10% des droits de douanes visant la Chine liés au trafic de fentanyl ainsi qu'un accord d'un an, reconductible, sur l'approvisionnement en terres rares. Mais les précisions de cet accord devront être discutés plus tard entre Washington et Pékin.



Le président américain Donald Trump a également assuré que Washington et Pékin allaient « travailler ensemble » sur la guerre en Ukraine. « L'Ukraine a été abordée de manière très forte. Nous en avons parlé pendant longtemps, et nous allons tous les deux travailler ensemble pour voir si nous pouvons obtenir quelque chose », a-t-il déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One. Xi Jinping va « nous aider, et nous allons travailler ensemble sur l'Ukraine », a déclaré Donald Trump.