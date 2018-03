Theresa May exige des explications à la Russie

Theresa May exige des explications concernant un agent innervant fabriqué en Russie qui a été utilisé dans l'empoisonnement de l'ex-agent double russe, Sergei Skripal, et de sa fille de 33 ans.



Selon la Première ministre britannique, la Russie a jusqu'à mardi soir pour s'expliquer.



Elle a déclaré qu'il était "très probable" que la Russie soit responsable de l'attaque.



Moscou a qualifié les revendications de "non fondées".



Le Royaume-Uni cherche des soutiens

Boris Johnson, le Ministre britannique des affaires étrangères, a indiqué que le gouvernement avait discuté avec des "amis et partenaires", dont son homologue allemand, Sigmar Gabriel, et le Président français, Emmanuel Macron.



Le Secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, a déclaré que les États-Unis font "confiance à l'enquête britannique selon laquelle la Russie est probablement responsable de l'attaque ".



Le 4 mars, l'ancien agent double, Sergei Skripal, 66 ans, et sa fille, Yulia, ont été retrouvés empoisonnés sur un banc dans le centre-ville de Salisbury, dans le Wiltshire.



Ils se trouvent à l'hôpital dans un état critique mais stable.